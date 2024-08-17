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Сегодня, 13:03

«Зенит» не получал предложений по Кассьерре

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», в «Зенит» пока не поступало ни одного официального предложения из Европы по выкупу прав на 27-летнего форварда Маттео Кассьерру, чей контракт с чемпионами России действует до июня 2027 года.

СМИ неоднократно сообщали об интересе к колумбийцу со стороны зарубежных клубов, в том числе из Саудовской Аравии, но никакой конкретики по данному вопросу нет.

Тренерский штаб сине-бело-голубых рассчитывает на нападающего в сезоне-2024/25. Вместе с тем в Петербурге рассматривают возможность подписания еще одного футболиста в атаку до закрытия летнего трансферного окна в РПЛ.

Кассьерра стал игроком «Зенита» летом 2022 года. За это время он провел за сине-бело-голубых 77 матчей, забил 33 гола и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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