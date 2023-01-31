«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Азмуна

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По данным «СЭ», возвращение нападающего Сердара Азмуна в «Зенит» не рассматривается и не рассматривалось.
Ранее стало известно, что 28-летний иранец намерен покинуть немецкий «Байер» в зимнее трансферное окно.
Как писал журналист Иван Карпов, Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер во французский «Марсель» не состоится.
Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.
Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».
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