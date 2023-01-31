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Сегодня, 15:59

«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Азмуна

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», возвращение нападающего Сердара Азмуна в «Зенит» не рассматривается и не рассматривалось.

Ранее стало известно, что 28-летний иранец намерен покинуть немецкий «Байер» в зимнее трансферное окно.

Как писал журналист Иван Карпов, Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер во французский «Марсель» не состоится.

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Сердар Азмун
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