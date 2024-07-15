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Сегодня, 13:19

«Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по Венделу

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Вендела.

«Это правда, что «Галатасарай» заинтересован в Венделе. Но пока они не предложили ту сумму, которую хотел бы получить «Зенит», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может перейти в «Галатасарай» в случае перехода в питерскую команду полузащитника «Торино» Ивана Илича. Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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