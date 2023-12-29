Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 декабря, 23:35

«Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не интересуется защитником «Сфаксьена» Алаа Грамом.

29 декабря «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и несколько европейских клубов проявляют интерес к 22-летнему тунисцу, переговоры с которым ведет ЦСКА.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Алаа Грам
1
Обсудить
Читайте также
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
ВС Польши признали неудачу с попыткой сбить залетевшую ракету
В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Деменко: «Медина — разочарование года»
Игнатьев считает хавбека «Краснодара» Сперцяна открытием 2023 года
Агент Роналдо подтвердил переход игрока из «Левски» в «Ростов»
Источник: полузащитник ЦСКА Арбузов перейдет в «Балтику»
Ларин поделился мнением о выступлении «Крыльев Советов» в РПЛ
Ловчев — о будущем Абаскаля: «Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — увольняют»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарханов считает, что в РПЛ играет мало молодых россиян

Агент Роналдо из «Левски» прокомментировал ход переговоров с «Ростовом»