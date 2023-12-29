«Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не интересуется защитником «Сфаксьена» Алаа Грамом.

29 декабря «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и несколько европейских клубов проявляют интерес к 22-летнему тунисцу, переговоры с которым ведет ЦСКА.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.