«Зенит» стартовал с победы над «Нефтчи» на «Кубке PARI Премьер»

«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче на предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер» — 3:1.

Единственный гол в первом тайме забил форвард бакинцев Салданья, реализовавший пенальти. Во второй половине встречи сине-бело-голубые забили три мяча: отличились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

«Зениту» предстоит провести еще два матча на «Кубке PARI Премьер»: против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

«Нефтчи» сыграет против «Црвены Звезды» 8 июля, а против «Фенербахче» — 15 июля.