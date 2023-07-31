«Зенит» обратился в ЭСК по поводу удаления Семака

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать спорные решения в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), сообщает «Чемпионат».

Клуб изучает момент с показанной красной карточкой главному тренеру команды Сергею Семаку.

После финального свистка Семак подошел к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку. После эмоционального диалога Кукуляк показал специалисту красную карточку. В протоколе причиной удаления назван «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

Позже Семак рассказал, за что он получил красную карточку после матча с «Ростовом».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5 числа.