Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:00

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за отмененных голов в матче с «Акроном»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух голов, которые были отменены в матче с «Акроном» (1:2) в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Оба взятия ворот команды из Санкт-Петербурга были отменены после помощи ВАР. В первом эпизоде судья зафиксировал игру рукой форварда Андрея Мостового, во втором — игру рукой у защитника Нино.

Сергей Семак. Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

13
РПЛ
РФС
ФК Акрон
ФК Зенит
Читайте также
ФСБ задержала мужчину с двойным гражданством за подготовку диверсии по заданию СБУ
В ЦБ России назвали причины ослабления рубля
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
«Быки» свалились на длинные забросы, «Локо» лишился козырей, ничья закономерна. 8 наблюдений по матчу в Краснодаре
Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!
Губернатор Федорищев — об отношениях «Крыльев» и «Акрона»: «Идеологическая поддержка друг друга у клубов должна быть»
Орлов: «Видели пас Мостового Соболеву? Как будто булыжник швырнул!»
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая» — один из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
Защитник «Химок» Филин: «На команду никак не влияют слухи о возможной отставке Артиги»
Булыкин: «Гончаренко может многое привнести в игру «Пари НН»
Агент Абены заявил, что футболист хочет добиться успеха в «Спартаке»: «Он останется»
Гаврилов не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в первой части сезона РПЛ
Дуглас Сантос заявил, что Соболев еще принесет пользу «Зениту»
Сегодня
Вчера
Неделя