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Судейство

Сегодня, 12:47

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Ростова»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча 2-го тура против «Ростова» (1:1).

Петербургский клуб попросил рассмотреть неудаление полузащитников ростовчан Хорена Баграмяна (на 49-й минуте) и Алексея Миронова (на 63-й минуте), удаление главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и неназначенный пенальти в пользу «Зенита» на 95-й минуте игры.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Ростов» был Евгений Кукуляк. После завершения матча судья удалил главного тренера команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

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