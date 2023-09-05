«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Петербуржцы попросили рассмотреть неназначенные пенальти в ворота армейцев на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи, а также неудаление защитника красно-синих Виллиана Роши на 90+3-й минуте игры.

На матче ЦСКА — «Зенит» работала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

4 сентября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы не планируют обращаться в ЭСК РФС по итогам игры с «Зенитом».

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. ЦСКА идет на 7-й позиции с 11 очками.