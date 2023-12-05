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Сегодня, 18:52

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3). Петербургский клуб попросил рассмотреть отсутствие красной карточки нападающему Сергею Пиняеву на 63-й минуте встречи за серьезное нарушение правил.

Пиняев грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо, главный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
17
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