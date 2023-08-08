«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо».

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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 3-го тура с «Динамо» (2:3).
Петербургский клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Денису Макарову на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника Вильмара Барриоса на 93-й минуте.
На матче работала бригада Алексея Амелина.
Как сообщили «СЭ» в «Динамо», Денис Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. Понятно, что от его результатов и состояния здоровья футболиста зависит вердикт контрольно-дисциплинарного комитета.