«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 3-го тура с «Динамо» (2:3).

Петербургский клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 9-й минуте игры, отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Денису Макарову на 49-й минуте встречи и удаление полузащитника Вильмара Барриоса на 93-й минуте.

На матче работала бригада Алексея Амелина.