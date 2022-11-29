«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Промеса в матче Кубка России

«Зенит» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением футболистов команды Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением игроков «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова в матче Кубка России против красно-белых (0:0, 4:2 — по пенальти), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведет подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).

Инцидент будет рассмотрен на очередном заседании КДК РФС.