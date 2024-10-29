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Судейство

Сегодня, 12:04

«Зенит» обратился в ЭСК в связи с неудалением Батракова за фол на Мантуане

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (справа) не был наказан за фол на игроке «Зенита» Густаво Мантуане.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод с непоказанной второй желтой карточкой полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову на 72-й минуте встречи за грубую игру в отношении футболиста сине-бело-голубых Густаво Мантуана.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками. Лидером является «Краснодар» (33 балла).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Густаво Мантуан

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