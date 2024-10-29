«Зенит» обратился в ЭСК в связи с неудалением Батракова за фол на Мантуане

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод с непоказанной второй желтой карточкой полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову на 72-й минуте встречи за грубую игру в отношении футболиста сине-бело-голубых Густаво Мантуана.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками. Лидером является «Краснодар» (33 балла).