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Сегодня, 11:16

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Барриоса

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Global Look Press
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что «Зенит» обратился в комитет с просьбой об отмене красной карточки полузащитнику Вильмару Барриосу в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Барриоса. По поводу ситуации с повреждением Макарова: представитель «Динамо» также приглашен на заседание для того, чтобы представить необходимые медицинские документы, если таковые имеются«, — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Сообщалось, что Макаров получил травму в эпизоде с грубым фолом Барриоса.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
Вильмар Барриос
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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