«Зенит» объявил номера новичков команды

Сегодня, 13:00
В «Зените» рассказали, под какими номерами за команду будут выступать новички летнего трансферного окна.
Игровые номера новичков в сезоне-2024/25:
1 — Евгений Латышонок
4 — Юрий Горшков
67 — Максим Глушенков
82 — Сергей Волков
Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.
20 июля сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Крыльями Советов» в матче первого тура нового сезона РПЛ.