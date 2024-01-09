«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара»

«Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе полузащитника Ильзата Ахметова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон.

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что полузащитник активировал опцию в контракте и расторг соглашение с клубом. «Быки» получат финансовую компенсацию.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.