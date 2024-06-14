«Зенит» объявил о переходе Латышонка

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок присоединился к «Зениту», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

25-летний игрок подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

«Зенит» приветствует вратаря в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» - говорится в заявлении питерцев.

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и по результатам стыковых встреч вылетела в первую лигу. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.