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Сегодня, 14:00

«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» объявил о переходе защитника и капитана команды Деяна Ловрена в «Лион».

33-летний хорват вернулся в французский клуб, за который уже играл с января 2010 года по июль 2013 года. Футболист подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Сумма трансфера не уточняется. 1 января сообщалось, что «Зенит» получит от «Лиона» 2 миллиона евро за защитника.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
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