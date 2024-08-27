«Зенит» объявил о переходе Лусиано Гонду

Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду стал игроком «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболиста представили в Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге, где проходит выставка кубка СССР 1944 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро.

Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.