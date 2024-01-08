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Сегодня, 22:45

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Палмейраса» Артура

Руслан Минаев
«Зенит» объявил о переходе Артура.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» объявил о переходе форварда «Палмейраса» Артура.

Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один год.

По информации «СЭ», затраты «Зенита» составили 15 миллионов евро.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков после 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Зенит)
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