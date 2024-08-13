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Сегодня, 17:30

«Зенит» объявил о переходе Вани Дркушича

Виктория Кравченко
Ваня Дркушич.
Фото Global Look Press
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«Зенит» объявил о переходе из «Сочи» словенского защитника Вани Дркушича. Контракт игрока с командой рассчитано на пять лет.

«Ваня Дркушич — игрок сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении.

Ранее агент игрока сообщал «СЭ», что возможная аренда Дркушича после перехода в «Зенит» будет обсуждаться позже.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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