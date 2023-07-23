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Сегодня, 13:08

«Зенит» объявил о переходе защитника Эраковича

Мария Гусева
Страхиня Эракович.
Фото Global Look Press
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«Зенит» объявил о переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

Контракт 22-летнего сербского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга подписан по схеме «4+1».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Страхиню Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде» — говорится в сообщении клуба.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». За основную команду защитник выступал с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

2 июня 2022 года Эракович дебютировал за сборную Сербии. Защитник принял участие в чемпионате мира в Катаре, проведя турнир в качестве запасного.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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