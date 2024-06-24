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Сегодня, 19:15

«Зенит» объявил о переходе защитника «Краснодара» Волкова

Руслан Минаев
Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

21-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Всего за «Краснодар» защитник провел 73 матча, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. В составе «быков» Волков становился серебряным призером РПЛ в сезоне-2023/24 и финалистом FONBET Кубка России в 2023 году.

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Сергей Волков (Краснодар)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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