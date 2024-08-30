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Сегодня, 16:04

«Зенит» объявил о подписании контракта с Александром Соболевым

Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит».
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«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — десять миллионов евро.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Ранее в карьере Соболев защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
36
36
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