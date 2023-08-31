«Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Новое соглашение 29-летнего колумбийца рассчитано до конца сезона-2026/27. Предыдущее соглашение истекало летом 2026 года.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в 18 миллионов евро.