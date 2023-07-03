«Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

Новое соглашение 20-летнего голкипера рассчитано до лета 2027 года.

Одоевский является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за команду в матче против «Тамбова» (5:1) в 30-м туре сезона-2020/21. С тех пор вратарь провел за сине-бело-голубых 11 матчей, пропустил 6 мячей и 6 раз отстоял на ноль.

В последний раз Одоевский выходил на поле за основную команду «Зенита» в августе прошлого года.