Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 22:38

«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/29

Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.

Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

33

  • Баск

    Лукойловскому щенку показали колбаску и он подал голос.

    02.11.2025

  • Горын

    Венделу 28. Контракт закончится будет 31, и можно ехать куда угодно, хоть в Китай, хоть к арабам.

    02.11.2025

  • моро

    какой же ты тупой примитив

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сейчас сьездит в страну диких обезьян и снова заскучает по рыбалке на берегу Амазонки .. и будет хандрить пока оклад не повысят в у.е.тугриках.

    02.11.2025

  • ANB

    кажется даже пьяный Вендел с косяком в одной руке и кальяном в другой, все равно будет ключевой фигурой центра поля у Зенита. ему бы целеустремленность и дисциплину от Роналду - был бы лидером любого топ клуба

    02.11.2025

  • bvp

    Вендел успокоился.

    02.11.2025

  • AleSSio87

    о!! главной газовой обезьяне фуру банан подогнали он и согласился!!

    02.11.2025

  • fan_89

    Человек забыл что такое футбол год назад. Хотя, после покупки Соболева отсутствию логики в действиях руководства Зенита уже не удивляюсь.

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Как это Вендел и не будет кочевряжиться!!!!? Конечно будет. Только когда и сколько это вопрос.

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Обоюдовыгодное решение. Продление контракта это не кабала для футболиста. Для него это гарантия работы и соответственно известной зарплаты. А для клуба гарантия того, что футболист не уйдёт бесплатно до известной даты. Будет предложение, устраившее обе стороны, Вендел будет продан. И будет счастье и Зениту, и Венделу.

    02.11.2025

  • Кубанойд

    Хороший футболист. Легенда Зенита. Только из отпуска долго приезжает.

    01.11.2025

  • Clever77

    Вендел красаучег ! Да бывает дисциплинка страдает после отпуска. Но он мотор команды, и пока он также хорош, каким мы его привыкли видеть !

    01.11.2025

  • Berkut-7

    Вендел хорош, его футбольный интеллект на поле решает очень сильно , лучший оттянутый плеймейкер за послдение лет 10 точно в рпл.

    01.11.2025

  • Smash.

    Придется индивидуальный чартер зимой заказывать. Столько чемоданов бабла рейсовый на борт не возьмет.

    01.11.2025

  • shpasic

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    01.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Его же подчинённые Дюкова официально признали не-макакой, вот он и успокоился )

    01.11.2025

  • Славомудр Приморский

    У них что, Малышев консультантом пристроился?.. Тот просто обожал подписывать всякое и продлять, продлять! )

    01.11.2025

  • vlad2020

    Отличная новость!

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Скорее, просто подумал:grinning:

    01.11.2025

  • Kiril1Yrich

    хорошо было бы, если его или жерсона удастся сбагрить арабам

    01.11.2025

  • the gathering !

    Дальше можно не играть. Пылить по арендам на Капакабане

    01.11.2025

  • Леший

    Может, повзрослел и одумался?))

    01.11.2025

  • Lars Berger

    Да ладно!) А как же "воронежский расизм"?) Не помешал подписанию?)))

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Не кочевряжится же!

    01.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    в данном случае сыграли на опережение. чтобы агенты не ломали руки, а арабы понимали, что платить придется полную стоимость.

    01.11.2025

  • Леший

    Хорошая новость! Если, конечно, Вендел не будет кочевряжиться. А так это один из лидеров-моторов команды, показывающий интересный техничный футбол.

    01.11.2025

  • slddrozdov25

    Слава Великому Венделу!

    01.11.2025

  • Kiril1Yrich

    очень странное решение, хотя как раз сегодня вендел был хорош

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя