«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/29

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29. Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах. Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Баск Лукойловскому щенку показали колбаску и он подал голос. 02.11.2025

Горын Венделу 28. Контракт закончится будет 31, и можно ехать куда угодно, хоть в Китай, хоть к арабам. 02.11.2025

моро какой же ты тупой примитив 02.11.2025

Saiga-спринтер Сейчас сьездит в страну диких обезьян и снова заскучает по рыбалке на берегу Амазонки .. и будет хандрить пока оклад не повысят в у.е.тугриках. 02.11.2025

ANB кажется даже пьяный Вендел с косяком в одной руке и кальяном в другой, все равно будет ключевой фигурой центра поля у Зенита. ему бы целеустремленность и дисциплину от Роналду - был бы лидером любого топ клуба 02.11.2025

bvp Вендел успокоился. 02.11.2025

AleSSio87 о!! главной газовой обезьяне фуру банан подогнали он и согласился!! 02.11.2025

fan_89 Человек забыл что такое футбол год назад. Хотя, после покупки Соболева отсутствию логики в действиях руководства Зенита уже не удивляюсь. 02.11.2025

Деп Б.Охта Как это Вендел и не будет кочевряжиться!!!!? Конечно будет. Только когда и сколько это вопрос. 02.11.2025

Деп Б.Охта Обоюдовыгодное решение. Продление контракта это не кабала для футболиста. Для него это гарантия работы и соответственно известной зарплаты. А для клуба гарантия того, что футболист не уйдёт бесплатно до известной даты. Будет предложение, устраившее обе стороны, Вендел будет продан. И будет счастье и Зениту, и Венделу. 02.11.2025

Кубанойд Хороший футболист. Легенда Зенита. Только из отпуска долго приезжает. 01.11.2025

Clever77 Вендел красаучег ! Да бывает дисциплинка страдает после отпуска. Но он мотор команды, и пока он также хорош, каким мы его привыкли видеть ! 01.11.2025

Berkut-7 Вендел хорош, его футбольный интеллект на поле решает очень сильно , лучший оттянутый плеймейкер за послдение лет 10 точно в рпл. 01.11.2025

Smash. Придется индивидуальный чартер зимой заказывать. Столько чемоданов бабла рейсовый на борт не возьмет. 01.11.2025

shpasic :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: 01.11.2025

Славомудр Приморский Его же подчинённые Дюкова официально признали не-макакой, вот он и успокоился ) 01.11.2025

Славомудр Приморский У них что, Малышев консультантом пристроился?.. Тот просто обожал подписывать всякое и продлять, продлять! ) 01.11.2025

vlad2020 Отличная новость! 01.11.2025

Дима Питерский Скорее, просто подумал:grinning: 01.11.2025

Kiril1Yrich хорошо было бы, если его или жерсона удастся сбагрить арабам 01.11.2025

the gathering ! Дальше можно не играть. Пылить по арендам на Капакабане 01.11.2025

Леший Может, повзрослел и одумался?)) 01.11.2025

Lars Berger Да ладно!) А как же "воронежский расизм"?) Не помешал подписанию?))) 01.11.2025

Дима Питерский Не кочевряжится же! 01.11.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). в данном случае сыграли на опережение. чтобы агенты не ломали руки, а арабы понимали, что платить придется полную стоимость. 01.11.2025

Леший Хорошая новость! Если, конечно, Вендел не будет кочевряжиться. А так это один из лидеров-моторов команды, показывающий интересный техничный футбол. 01.11.2025

slddrozdov25 Слава Великому Венделу! 01.11.2025