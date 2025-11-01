«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/29

1 ноября, 22:38
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.
Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.
Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.
Баск
Лукойловскому щенку показали колбаску и он подал голос.
02.11.2025
Горын
Венделу 28. Контракт закончится будет 31, и можно ехать куда угодно, хоть в Китай, хоть к арабам.
02.11.2025
моро
какой же ты тупой примитив
02.11.2025
Saiga-спринтер
Сейчас сьездит в страну диких обезьян и снова заскучает по рыбалке на берегу Амазонки .. и будет хандрить пока оклад не повысят в у.е.тугриках.
02.11.2025
ANB
кажется даже пьяный Вендел с косяком в одной руке и кальяном в другой, все равно будет ключевой фигурой центра поля у Зенита. ему бы целеустремленность и дисциплину от Роналду - был бы лидером любого топ клуба
02.11.2025
bvp
Вендел успокоился.
02.11.2025
AleSSio87
о!! главной газовой обезьяне фуру банан подогнали он и согласился!!
02.11.2025
fan_89
Человек забыл что такое футбол год назад. Хотя, после покупки Соболева отсутствию логики в действиях руководства Зенита уже не удивляюсь.
02.11.2025
Деп Б.Охта
Как это Вендел и не будет кочевряжиться!!!!? Конечно будет. Только когда и сколько это вопрос.
02.11.2025
Деп Б.Охта
Обоюдовыгодное решение. Продление контракта это не кабала для футболиста. Для него это гарантия работы и соответственно известной зарплаты. А для клуба гарантия того, что футболист не уйдёт бесплатно до известной даты. Будет предложение, устраившее обе стороны, Вендел будет продан. И будет счастье и Зениту, и Венделу.
02.11.2025
Кубанойд
Хороший футболист. Легенда Зенита. Только из отпуска долго приезжает.
01.11.2025
Clever77
Вендел красаучег ! Да бывает дисциплинка страдает после отпуска. Но он мотор команды, и пока он также хорош, каким мы его привыкли видеть !
01.11.2025
Berkut-7
Вендел хорош, его футбольный интеллект на поле решает очень сильно , лучший оттянутый плеймейкер за послдение лет 10 точно в рпл.
01.11.2025
Smash.
Придется индивидуальный чартер зимой заказывать. Столько чемоданов бабла рейсовый на борт не возьмет.
01.11.2025
shpasic
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
01.11.2025
Славомудр Приморский
Его же подчинённые Дюкова официально признали не-макакой, вот он и успокоился )
01.11.2025
Славомудр Приморский
У них что, Малышев консультантом пристроился?.. Тот просто обожал подписывать всякое и продлять, продлять! )
01.11.2025
vlad2020
Отличная новость!
01.11.2025
Дима Питерский
Скорее, просто подумал:grinning:
01.11.2025
Kiril1Yrich
хорошо было бы, если его или жерсона удастся сбагрить арабам
01.11.2025
the gathering !
Дальше можно не играть. Пылить по арендам на Капакабане
01.11.2025
Леший
Может, повзрослел и одумался?))
01.11.2025
Lars Berger
Да ладно!) А как же "воронежский расизм"?) Не помешал подписанию?)))
01.11.2025
Дима Питерский
Не кочевряжится же!
01.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
в данном случае сыграли на опережение. чтобы агенты не ломали руки, а арабы понимали, что платить придется полную стоимость.
01.11.2025
Леший
Хорошая новость! Если, конечно, Вендел не будет кочевряжиться. А так это один из лидеров-моторов команды, показывающий интересный техничный футбол.
01.11.2025
slddrozdov25
Слава Великому Венделу!
01.11.2025
Kiril1Yrich
очень странное решение, хотя как раз сегодня вендел был хорош
01.11.2025