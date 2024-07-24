«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

Защитник «Зенита» Марио Фернандес покинул команду, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

«Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Зенита».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

До этого 33-летний защитник выступал в РПЛ за ЦСКА. Он играл за армейцев с 2012 по 2022 годы. Также на счету Фернандеса 5 голов в 33 матчах за сборную России. Он завершил карьеру в национальной команде в 2021 году.