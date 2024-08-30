«Зенит» опубликовал постер с Соболевым за игрой в компьютер и надписью «Game over»

Сегодня, 15:57
«Зенит» в своих соцсетях опубликовал постер с изображением Александра Соболева.
На картинке изображен нападающий «Спартака» за игрой в компьютер, на экране присутствуют надписи GAME OVER (Англ. — «Игра окончена», Прим. «СЭ») и упоминание петербургского аэропорта «Пулково».
Кроме того, на картинке есть уведомление от официального телеграм-канала клуба с надписью «Спишь?».
Ранее «СЭ» сообщал, что Соболев присутствует на презентации хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге перед началом нового сезона КХЛ. На мероприятии среди подготовленных к презентации игровых свитеров хоккеистов замечена футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7.