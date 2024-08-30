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Сегодня, 15:57

«Зенит» опубликовал постер с Соболевым за игрой в компьютер и надписью «Game over»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Зенит» в своих соцсетях опубликовал постер с изображением Александра Соболева.

На картинке изображен нападающий «Спартака» за игрой в компьютер, на экране присутствуют надписи GAME OVER (Англ. — «Игра окончена», Прим. «СЭ») и упоминание петербургского аэропорта «Пулково».

Кроме того, на картинке есть уведомление от официального телеграм-канала клуба с надписью «Спишь?».

Ранее «СЭ» сообщал, что Соболев присутствует на презентации хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге перед началом нового сезона КХЛ. На мероприятии среди подготовленных к презентации игровых свитеров хоккеистов замечена футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
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