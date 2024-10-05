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Сегодня, 15:30

«Зенит» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Оренбург» сыграют в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Зенита» и «Оренбурга» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка, ее также можно смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург». Основные события встречи будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Для оренбуржцев игра станет первой после увольнения главного тренера Давида Деограсии. В 10 турах РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 23 очка, «Оренбург» — 7. В предыдущем туре чемпионата «Зенит» уступил «Краснодару» (0:2) и потерял первое место в лиге, а «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:2).

Футбол
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ФК Оренбург

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