«Зенит» и «Оренбург» сыграют в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Зенита» и «Оренбурга» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка, ее также можно смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург». Основные события встречи будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Для оренбуржцев игра станет первой после увольнения главного тренера Давида Деограсии. В 10 турах РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 23 очка, «Оренбург» — 7. В предыдущем туре чемпионата «Зенит» уступил «Краснодару» (0:2) и потерял первое место в лиге, а «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:2).