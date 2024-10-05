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Сегодня, 08:30

«Зенит» — «Оренбург»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн

«Зенит» встретится с «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Оренбург» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч чемпиона с гостями из Оренбурга покажет канал «Матч Премьер». Трансляция стартует за 30 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург». Основные события матча можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Для оренбуржцев игра станет первой после увольнения тренера Давида Деограсии. В 10 турах РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 23 очка, «Оренбург» — 7. В сезоне-2023/24 «Зенит» занял в РПЛ первое место, а «Оренбург» — 12-е.

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