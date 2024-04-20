Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

По результатам 24-х туров чемпионата России сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу. Команда из Оренбурга с 26 баллами идет на 12-й строчке премьер-лиги.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
Обсудить
Читайте также
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа
Смородская: «Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками»
«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил
«Рубин» — «Локомотив»: видео голов
Идову сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и поднялся на четвертое место в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил

Смородская: «Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками»