«Зенит» организует экскурсию по Петербургу для футболистов «Тальереса» во время турнира

Сегодня, 18:10
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб организует автобусную экскурсию для футболистов аргентинского «Атлетико Тальерес» по основным достопримечательностям города.
«Мы получили отдельный запрос от «Атлетико Тальерес» — по их просьбе организовываем автобусную экскурсию по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга и прогулку по Невскому проспекту. «Црвена Звезда» в Петербурге уже не в первый раз — отдельного запроса от них не получили. Ожидания от летнего турнира не меняются из года в год: через игры подготовиться к первой официальной игре, проверить новичков команды, наиграть сочетания и комбинации», — приводит слова Медвева ТАСС.
«Зенит» в первом матче Летнего турнира обыграл «Сочи» со счетом 5:2. Игра с «Атлетико Тальерес» пройдет 5 июля.