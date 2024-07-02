«Зенит» организует экскурсию по Петербургу для футболистов «Тальереса» во время турнира

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб организует автобусную экскурсию для футболистов аргентинского «Атлетико Тальерес» по основным достопримечательностям города.

«Мы получили отдельный запрос от «Атлетико Тальерес» — по их просьбе организовываем автобусную экскурсию по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга и прогулку по Невскому проспекту. «Црвена Звезда» в Петербурге уже не в первый раз — отдельного запроса от них не получили. Ожидания от летнего турнира не меняются из года в год: через игры подготовиться к первой официальной игре, проверить новичков команды, наиграть сочетания и комбинации», — приводит слова Медвева ТАСС.

«Зенит» в первом матче Летнего турнира обыграл «Сочи» со счетом 5:2. Игра с «Атлетико Тальерес» пройдет 5 июля.