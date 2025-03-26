Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

26 марта, 15:42

«Зенит» оспорил правильность идентификации спартаковца. ЭСК обязана ответить на такую жалобу

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).

Как уже сообщал «СЭ», в новости о решениях ЭСК РФС отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены спартаковцам. В ходе второго тайма рефери, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

В случае с последним речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

А одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Напомним: в протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

Также распространяется информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в первой части сезона-2024/25. Только в играх с участием команд РПЛ было несколько случаев, когда эксперты выносили вердикт действиям судей.

Это произошло после игры того же «Зенита» с «Локомотивом» (1:1, невынесение второго предупреждения Алексею Батракову), матча «Факел» — «Краснодар» (0:0, невынесение второго предупреждения Эдуарду Сперцяну), кубковой встречи «Локомотив» — «Динамо» (0:1, пен. — 3:4, невынесение второго предупреждения Жерзино Ньямси), игры «Краснодар» — «Локомотив» (0:0, невынесение второго предупреждения Кевину Ленини).

156
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя