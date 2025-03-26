«Зенит» оспорил правильность идентификации спартаковца. ЭСК обязана ответить на такую жалобу

Несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).

Как уже сообщал «СЭ», в новости о решениях ЭСК РФС отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены спартаковцам. В ходе второго тайма рефери, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

В случае с последним речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

А одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Напомним: в протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

Также распространяется информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в первой части сезона-2024/25. Только в играх с участием команд РПЛ было несколько случаев, когда эксперты выносили вердикт действиям судей.

Это произошло после игры того же «Зенита» с «Локомотивом» (1:1, невынесение второго предупреждения Алексею Батракову), матча «Факел» — «Краснодар» (0:0, невынесение второго предупреждения Эдуарду Сперцяну), кубковой встречи «Локомотив» — «Динамо» (0:1, пен. — 3:4, невынесение второго предупреждения Жерзино Ньямси), игры «Краснодар» — «Локомотив» (0:0, невынесение второго предупреждения Кевину Ленини).