Источник: «Зенит» отказал «Коринтиансу» в аренде Вендела на один сезон

5 июля, 23:49
«Зенит» отказался от предложения «Коринтианса» по переходу полузащитника Вендела, сообщает Planeta do Futebol.
По данным источника, бразильский клуб предлагал питерцами аренду хавбека сроком на один год. Отмечается, что «Коринтианс» может включить в сделку по Венделу нескольких игроков, как это было с продажей форварда Юри Альберто.
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.