«Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире ради встреч с клубами из Европы

«Зенит» отказался от участия в товарищеском зимнем турнире в Абу-Даби для того, чтобы сыграть с соперниками из Европы и Ближнего Востока, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, в руководстве питерской команды считают, что матч против «Црвены Звезды» прошел удачно и поэтому рассчитывают найти на зимних сборах соперников их Европы или Ближнего Востока. Цель максимум — найти товарищеский турнир, в котором бы приняли участие сразу несколько европейских команд.

22 ноября в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (3:1) в товарищеском матче.

15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы в ОАЭ.