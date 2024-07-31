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Сегодня, 14:08

Источник: «Зенит» отклонил последние предложения «Галатасарая» по Венделу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» отказался продавать полузащитника команды Венделе в «Галатасарай», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, сине-бело-голубые отклонили последние предложения турецкого клуба по 26-летнему бразильцу. Клуб готов рассмотреть продажу полузащитника только при условии предложения, которое будет сопоставимо по условиям с трансфером Малкома — в 2023 году «Зенит» продал форварда в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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