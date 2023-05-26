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Сегодня, 16:45

«Зенит» откроет Зал славы клуба. В него войдут 150 человек

Гоша Чернов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.

«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на арене: сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», — заявил Медведев.

 
В марте этого года &laquo;Зенит&raquo; заключил соглашение о сотрудничестве с &laquo;Фенербахче&raquo;. «Зенит» хочет иметь партнеров в Аргентине. Интересен нам и Китай». Генеральный директор Медведев — о развитии клуба

 

РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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