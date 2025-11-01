Видео
1 ноября, 16:12

«Зенит» открыл мемориальную доску в честь тренера Морозова

Алина Савинова

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь бывшего главного тренера «Зенита» Юрия Морозова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Торжественная церемония состоялась 1 ноября перед матчем 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Открытие мемориальной доски приурочено к 45-летию завоевания питерцами первых в истории клуба медалей чемпионата страны.

Памятная доска расположена на доме 13 по Тверской улице, где жил Морозов.

Фото ФК «Зенит»

Специалист тренировал «Зенит» с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000 по 2002 год. Помимо «Зенита», он возглавлял ЦСКА, киевское и ленинградское «Динамо», «Шарджу» из ОАЭ, сборные Ирака и Кувейта, работал в сборной СССР. Морозов умер в 2005 году в возрасте 70 лет.

Источник: https://t.me/fczenit/30700
  • sergey stepanov

    Бронзовые медали высшей лиги СССР, стоят всех юольше. чем любой современный футбольный трофей России!

    01.11.2025

  • Александр

    Такой выдающийся, что ни одного трофея не выиграл.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Памятный барельеф Садырина должен быть на футбольном стадионе, где играет команда "Зенит".

    01.11.2025

  • shpasic

    Московский проспект, 73. ?Измайловское, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург На доме установлена гранитная мемориальная доска с барельефом: «В этом доме с 1984 по 1993 год жил Павел Фёдорович Садырин, заслуженный тренер РСФСР по футболу». Открыта 18 сентября 2005 г.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    А памятная доска в честь П.Ф. Садырина в Питере открыта? Сыдырин, и как игрок и как тренер, вложил больше всех в питерский футбол.

    01.11.2025

