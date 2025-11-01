«Зенит» открыл мемориальную доску в честь тренера Морозова

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь бывшего главного тренера «Зенита» Юрия Морозова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Торжественная церемония состоялась 1 ноября перед матчем 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Открытие мемориальной доски приурочено к 45-летию завоевания питерцами первых в истории клуба медалей чемпионата страны. Памятная доска расположена на доме 13 по Тверской улице, где жил Морозов. Фото ФК «Зенит» Специалист тренировал «Зенит» с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000 по 2002 год. Помимо «Зенита», он возглавлял ЦСКА, киевское и ленинградское «Динамо», «Шарджу» из ОАЭ, сборные Ирака и Кувейта, работал в сборной СССР. Морозов умер в 2005 году в возрасте 70 лет.

sergey stepanov Бронзовые медали высшей лиги СССР, стоят всех юольше. чем любой современный футбольный трофей России! 01.11.2025

Александр Такой выдающийся, что ни одного трофея не выиграл. 01.11.2025

Saiga-спринтер Памятный барельеф Садырина должен быть на футбольном стадионе, где играет команда "Зенит". 01.11.2025

shpasic Московский проспект, 73. ?Измайловское, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург На доме установлена гранитная мемориальная доска с барельефом: «В этом доме с 1984 по 1993 год жил Павел Фёдорович Садырин, заслуженный тренер РСФСР по футболу». Открыта 18 сентября 2005 г. 01.11.2025