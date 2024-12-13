В центре Санкт-Петербурга открылась новогодняя елка «Зенита»

«Зенит» установил фирменную новогоднюю елку на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта.

Новогодняя инсталляция состоит из двух частей — большой светящейся фигуры льва, а также семиметровой ели, форма которой напоминает логотип сине-бело-голубых. В церемонии открытия приняли участие полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, который выступил в роли Дед Мороза, Владислав Радимов и Алексей Стрепетов.

Праздничный арт-объект будет открыт до середины января 2025 года.

В следующем году «Зенит» отметит 100 лет с момента основания клуба. 12 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год в городе официально станет годом «Зенита».