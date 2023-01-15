«Зенит» отправился на первый зимний тренировочный сбор в Катар

Сегодня, 09:29
«Зенит» отправился в Доху (Катар) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба питерского клуба. В первом сборе примут участие 27 игроков.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин, Давид Бязров;
Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Владислав Саусь, Евгений Ким, Данила Козлов;
Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.
Сбор в Катаре пройдет с 15 по 28 января. Информация о товарищеских матчах станет известна позже.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
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Основные источники исследования