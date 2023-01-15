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Сегодня, 09:29

«Зенит» отправился на первый зимний тренировочный сбор в Катар

Мария Гусева
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«Зенит» отправился в Доху (Катар) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба питерского клуба. В первом сборе примут участие 27 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Владислав Саусь, Евгений Ким, Данила Козлов;

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Сбор в Катаре пройдет с 15 по 28 января. Информация о товарищеских матчах станет известна позже.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити 1
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24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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