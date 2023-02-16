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Сегодня, 16:44

«Зенит» отправился в Иран на товарищеский матч с «Сепаханом»

Мария Гусева
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«Зенит» отправился в Исфахан (Иран), где проведет товарищеский матч с «Сепаханом», сообщила пресс-служба клуба. Всего к игре будут готовиться 24 футболиста.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов;

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Встреча между «Зенитом» и «Сепаханом» пройдет завтра, 17 февраля. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-16-zenit-otpravilsya-v-iran.htm
Футбол
ФК Зенит
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