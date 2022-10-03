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Сегодня, 13:25

«Зенит» отправится в Воронеж через Тамбов

Гоша Чернов
Корреспондент

По данным «СЭ», «Зенит» будет добираться на матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (8 октября) через Тамбов.

Сперва команда полетит туда из Санкт-Петербурга, а из Тамбова поедет на автобусе до Воронежа. Обратный путь будет другим: «Зенит» отправится на автобусе до одного из московских аэропортов, откуда улетит домой.

Напомним, в феврале Росавиация ввела режим ограничений полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ. Принимать и отправлять самолеты не может в том числе аэропорт Воронежа.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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