«Зенит» отправится в Воронеж через Тамбов

По данным «СЭ», «Зенит» будет добираться на матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (8 октября) через Тамбов.

Сперва команда полетит туда из Санкт-Петербурга, а из Тамбова поедет на автобусе до Воронежа. Обратный путь будет другим: «Зенит» отправится на автобусе до одного из московских аэропортов, откуда улетит домой.

Напомним, в феврале Росавиация ввела режим ограничений полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ. Принимать и отправлять самолеты не может в том числе аэропорт Воронежа.