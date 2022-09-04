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4 сентября, 22:46

«Зенит» ответил на предматчевый ролик «Спартака» из «Звездных войн»

Иван Шитик
Корреспондент
Ролик «Зенита».

«Зенит» переиграл «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась победой питерцев со счетом 2:1.

После окончания матча клуб из Санкт-Петербурга выложил ролик на тему знаменитых серии фильмов «Звездные войны». В этом ролике «Зенит» олицетворяет один из главных антагонистов киновселенной — Дарт Вейдер.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост-превью в матчу 8-го тура РПЛ с «Зенитом». В нем были отсылки к киноэпопее «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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