Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

«Зенит» отзаявил Ерохина, Ахметова, Чистякова и Волкова

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Зенит» убрал из заявки на сезон-2024/25 чемпионата России полузащитников Александра Ерохина, Ильзата Ахметова, а также защитником Дмитрия Чистякова и Сергей Волкова. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Ерохин в этом сезоне забил два мяча и сделал один голевой пас в 15 играх РПЛ. На счету Ахметова и Волкова по три матча, Чистяков в этом сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата.

После 18 туров «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Александр Ерохин
Дмитрий Чистяков
Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Волков
Читайте также
Беккенбауэр, Тимма, Бреме, Загалло… Кто из легенд мирового спорта умер в 2024 году
Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя 8 лет достигли соглашения о разводе
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Глушаков заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере: «Хватит»
«Краснодар» отзаявил Кривцова, Газинского и Петрова
Глушаков: «Не знаю, скучают ли без нас в Европе. Может, им чего-то не хватает»
Глушаков: «Будет замечательно, если Россию вернут в 2025 году. Если честно, надеялся, что это случится раньше»
ЦСКА подпишет защитника «Лиона», одноклубник Захаряна перейдет в «Реал», форвард «Алании» уедет в МЛС?
Агент Сафонов считает, что «Динамо» и «Локомотив» больше всех потратят на зимние трансферы
Сегодня
Вчера
Неделя