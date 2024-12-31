«Зенит» отзаявил Ерохина, Ахметова, Чистякова и Волкова

«Зенит» убрал из заявки на сезон-2024/25 чемпионата России полузащитников Александра Ерохина, Ильзата Ахметова, а также защитником Дмитрия Чистякова и Сергей Волкова. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Ерохин в этом сезоне забил два мяча и сделал один голевой пас в 15 играх РПЛ. На счету Ахметова и Волкова по три матча, Чистяков в этом сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата.

После 18 туров «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.