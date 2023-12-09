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РПЛ

Сегодня, 21:41

Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Зениту» победил «Пари НН» — 1:0.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» дома обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Единственный гол забил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра на 15-й минуте. На 24-й минуте Нуралы Алип заменил Дмитрия Чистякова, который схватился за шею.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).

Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут 2 марта 2024 года против «Спартака», а нижегородцы в этот же день сыграют с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Пари Нижний Новгород
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
13
110
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