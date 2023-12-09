Гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН»

«Зенит» дома обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Единственный гол забил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра на 15-й минуте. На 24-й минуте Нуралы Алип заменил Дмитрия Чистякова, который схватился за шею.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).

Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут 2 марта 2024 года против «Спартака», а нижегородцы в этот же день сыграют с «Факелом».