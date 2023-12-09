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Сегодня, 18:45

«Зенит» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Зенит» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Михаил Кержаков (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» встретится с «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за противостоянием можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде доступна на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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