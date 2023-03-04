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«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы. Ренан дебютирует за сине-бело-голубых

Роберт Ренан.
Фото ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Пари НН» на матч 18-го тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ 4 марта.

Стартовый состав «Зенита»: М. Кержаков — Круговой, Родригао, Ренан, Караваев — Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел — Малком Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Козлов, Сергеев.

Стартовый состав «Пари НН»: Гойло — Стоцкий, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин — Калинский, Михайлов, Майга — Сулейманов, Яковлев.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Александров, Юлдошев, Баньяк, Шарипов, Шильцов, Берковский, Севикян, Кротов, Янсане.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» — 12-й с 19 баллами.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород
Источник: https://premierliga.ru/match/match_15369.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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