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Сегодня, 22:29

«Зенит» поблагодарил Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу

Даниил Аршавский
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Петербургский «Зенит» выразил благодарность полузащитнику Клаудиньо, переходящему в катарский «Аль-Садд».

«Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами!» — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

22 января «Зенит» сообщил о переходе полузащитника в катарский «Аль-Садд».

27-летний футболист выступал за сине-бело-голубых с 2021 года. В составе петербургской команды Клаудиньо отметился 21 голом и 31 результативной передачей за 124 матча.

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Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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