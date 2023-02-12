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Сегодня, 21:29

«Спасибо за все, легенда российского футбола!» «Зенит» поблагодарил Жиркова за карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды Юрий Жирков завершил карьеру.

«Уважаемый Юрий Валентинович! Мы благодарим Вас за 127 матчей в футболке сине-бело-голубых, пять голов и 17 результативных передач, за три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка России, а также за бесконечное множество прекрасных моментов!

Спасибо за все, Юрий Валентинович! Спасибо за все, легенда российского футбола!" — говорится на сайте клуба.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-12-zhirkov-obyavil-o-zavershenii-igrovoy-karery-zenit-blagodarit-igroka-za-gody-v-peterburge.htm
Юрий Жирков
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